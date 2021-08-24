بانوراما
كيفية علاج الجفون المنتفخة
تعاني بعض النساء أكياسا تحت العين، التي ينبغي التخلص منها في أسرع وقت ممكن. والأمر لا يتعلق بالهالات السوداء تحت العين التي تظهر بعد ليلة بلا نوم، وإنما الجفون السفلية المنتفخة. وأكياس تحت العين مصنوعة في الواقع من السائل الذي يحتفظ به تحت الجلد، كما قد تكون الأسباب مختلفة منهاأكمل القراءة »
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