بانوراما
الحسن الثاني ألحقني بالجيش
احميد… أسد من جيل 86 6 اندماجي مع اللاعبين كان سهلا لأنني أعرفهم جميعا صلاح الدين احميد، واحد من أسود جيل 1986، الذين تألقوا في الساحة القارية، من خلال قيادة فريقه الجيش الملكي للتتويج بأول لقب قاري على مستوى الأنديةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا