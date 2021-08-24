بانوراما
نصائح للتخلص من بقع العشب
تتعرض الملابس إلى بقع العشب، سيما عند حضور حدث رياضي أو اللعب في الحديقة إلى غير ذلك، والتي تعتبر تحديا، إذ يصعب التخلص منها في بعض الأحيان. وتكون تلك البقع عبارة عن مادة “الكلوروفيل” التي تنتقل من العشب إلى الأقمشة، وقد تتسبب بالإزعاج عند حدوثها، إلا أنه يسهل نزعها، أماأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا