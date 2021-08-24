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بانوراما

نصائح للتخلص من بقع العشب

منذ 6 ساعات
تتعرض الملابس إلى بقع العشب، سيما عند حضور حدث رياضي أو اللعب في الحديقة إلى غير ذلك، والتي تعتبر تحديا، إذ يصعب التخلص منها في بعض الأحيان. وتكون تلك البقع عبارة عن مادة “الكلوروفيل” التي تنتقل من العشب إلى الأقمشة، وقد تتسبب بالإزعاج عند حدوثها، إلا أنه يسهل نزعها، أماأكمل القراءة »


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منذ 6 ساعات
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