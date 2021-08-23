وطنية
زعماء أحزاب يستنجدون بخادمات بيوت
غياب مناضلات ورط أمناء عامين ومرشحة اشترطت 30 مليونا للموافقة عانى زعماء أحزاب سياسية كثيرا قبل إيجاد نساء مؤهلات لخوض غمار الانتخابات خاصة في اللوائح الجهوية، التي فرضتها القوانين الانتخابية عوض اللائحة الوطنية، وفق ما أكدته مصادر «الصباح». وأفادت المصادر أن أغلب زعماء الأحزاب الصغرى، لم يتمكنوا من تغطية كلأكمل القراءة »
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