الأولى
بوليساريو على كف عفريت
إقالات بالجملة تجعل الوضع قابلا للانفجار في أي لحظة بين “الكابرانات” وتصفيات جسدية تلوح في الأفق بقلم: الفاضل الرقيبي لا شك أن الكل يتابع حالة التخبط و الفزع التي يعيشها النظام الجزائري بشقيه العسكري والمدني، خصوصا بعد خطوة الكركرات و ما أعقبها من فرض للتصورات المغربية بحجة القانون والواقع المعاشأكمل القراءة »
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