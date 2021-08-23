fbpx
حوادث

سقوط عصابة الكوكايين بطنجة

منذ ساعتين
  أحالت فرقة محاربة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، صباح الخميس الماضي، ثلاثة أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار المخدرات القوية وترويج المؤثرات العقلية، على أنظار الوكيل العام باستئنافية المدينة، الذي أمر بوضعهم تحت تدابير الحبس الاحتياطي بالسجن المحلي “ساتفيلاج”، في انتظار عرضهم علىأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ ساعتين
زر الذهاب إلى الأعلى