حوادث
سقوط عصابة الكوكايين بطنجة
أحالت فرقة محاربة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، صباح الخميس الماضي، ثلاثة أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار المخدرات القوية وترويج المؤثرات العقلية، على أنظار الوكيل العام باستئنافية المدينة، الذي أمر بوضعهم تحت تدابير الحبس الاحتياطي بالسجن المحلي “ساتفيلاج”، في انتظار عرضهم علىأكمل القراءة »
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