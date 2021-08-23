الرياضة
كأس الملايير رجاوية
تهنئة ملكية ورحيمي ينهي مسيرته بالدموع واحتفالات في جل أحياء البيضاء أنهى تتويج الرجاء الرياضي بكأس محمد السادس للأندية البطلة، أول أمس (السبت)، على حساب اتحاد جدة السعودي، بمركب مولاي عبد الله بالرباط، معاناة الفريق المالية التي طالت لسنوات، مضيفا ستة ملايير إلى ميزانيته. ويعتبر هذا اللقب العربي الثاني فيأكمل القراءة »
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