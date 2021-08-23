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عصام كمال: “يا ربحة يا ذبحة”
أكد الفنان عصام كمال أنه سيخوض تجربة جديدة في مسيرته الفنية، موضحا أنها ستكون بمثابة مغامرة والتي علق عليها قائلا “يا ربحة يا ذبحة”. وأعلن عصام كمال عن استعداده لدخول التجربة الجديدة من خلال رسالة وجهها إلى جمهوره على حسابه الرسمي على “إنستغرام” قائلا “أحبابي، أنا حاليا أستعد لمرحلة جديدةأكمل القراءة »
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