حوادث
شذوذ جنسي يطيح بشرطي مزور
المحكمة أدانت مشتكيا بستة أشهر حبسا بعد أن شاركه ممارسته خفضت غرفة الجنح الاستئنافية باستئنافية الجديدة، أخيرا، الحكم الابتدائي، الصادر في حق منتحل صفة شرطي بالجديدة، وحكمت عليه ب14 شهرا حبسا نافذا بعدما أدين ابتدائيا ب 18شهرا حبسا نافذا بعد متابعته في حالة اعتقال، من قبل وكيل الملك بجنح النصبأكمل القراءة »
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