حوادث
إدانة معرقل حركة المرور
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، قرارها القاضي بإدانة متهم والحكم عليه ب3 سنوات سجنا نافذا بعد مؤاخذته، من أجل جناية وضع أشياء بالطريق العام قصد عرقلة المرور ومضايقته والسكر العلني البين وإحداث الفوضى. وتوصلت مصالح الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي للدرك الملكي بهشتوكة، بشكاية منأكمل القراءة »
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