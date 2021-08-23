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“كيف نكتب التاريخ؟” في ترجمة عربية
صدرت عن سلسلة “ترجمان” في “المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات” النسخة العربية من كتاب المؤرخ الفرنسي بول فاين “كيف نكتب التاريخ”، بترجمة الباحثيْن اللبنانيْين سعود المولى ويوسف عاصي. يمثّل الكتاب “نوعاً من الإبستيمولوجيا التاريخية، أخذ فيه فاين مسافة واضحة من الماركسية كما البنيوية، وهما المقاربتان اللتان كانتا سائدتين في ستيناتأكمل القراءة »
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