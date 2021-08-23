الرياضة
تحكيم سنغالي وكامروني للأسود
عينت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، طاقمين تحكيميين من السنغال والكامرون لقيادة مباراتي المنتخب الوطني أمام السودان وغينيا، لحساب تصفيات كأس العالم المقرر إقامتها العام المقبل بقطر. ويقود السنغالي ماغيت نداي، بمساعدة مواطنيه سامبا الحاجي وكامارا جبريل، مباراة الأسود ضد السودان، لحساب الجولة الأولى، في رابع شتنبر المقبل، على أرضية ملعبأكمل القراءة »
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