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“تراث من أجل المستقبل” شعار المغرب في “دبي إكسبو”
إعداد: نورا الفواري نادية فتاح قالت إن مشاركة المملكة في المعرض العالمي تعكس صورة بلاد عصرية تتطور برؤية ملكية اعتبرت نادية فتاح العلوي، المفوضة العامة للجناح المغربي في معرض “دبي إكسبو 2020“، أن المشاركة المغربية في هذه التظاهرة العالمية، انعكاس لقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار مع جميع الثقافات وحضارات العالم،أكمل القراءة »
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