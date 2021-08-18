الأولى
أندية الكرة خارج القانون
دخلت الموسم دون تقديم الحسابات وتنجز عملياتها دون شركات توجد أندية عديدة في البطولة الوطنية لكرة القدم في وضعية غير قانونية، على بعد ثلاثة أسابيع، من انطلاق الموسم الكروي. وكشفت معطيات حصلت عليها “الصباح”، أن أغلب الفرق لم تعقد جموعها العامة، ورغم ذلك شرعت في برمجة العمليات المالية والإداريةأكمل القراءة »
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