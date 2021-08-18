الأولى
تحقيقات مع متاجرين في شهادات المبادرة
جمعيات تحقق رقم معاملات بـ 40 مليونا من بيع دبلومات لمغاربة مقيمين بالخارج تحولت بعض الجمعيات المستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى مؤسسات لإصدار شهادات تكوين لطالبيها، مقابل مبالغ مالية. وأفادت مصادر أن هناك شبكة مشكلة من جمعيات أنشأت مراكز تكوين في بعض التخصصات المهنية، مثل الطبخ والحلاقة،أكمل القراءة »
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