fbpx
الأولى

تحقيقات مع متاجرين في شهادات المبادرة

منذ ساعة واحدة
جمعيات تحقق رقم معاملات بـ 40 مليونا من بيع دبلومات لمغاربة مقيمين بالخارج تحولت بعض الجمعيات المستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى مؤسسات لإصدار شهادات تكوين لطالبيها، مقابل مبالغ مالية. وأفادت مصادر أن هناك شبكة مشكلة من جمعيات أنشأت مراكز تكوين في بعض التخصصات المهنية، مثل الطبخ والحلاقة،أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ ساعة واحدة
زر الذهاب إلى الأعلى