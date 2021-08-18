أخبار الصباح
أخبار الصباح
< تمرد يواجه وكلاء لوائح انتخابات محلية للعدالة والتنمية بالبيضاء، صعوبة في إيداع ملفات ترشيحهم في الوقت القانوني المتبقي، بسبب حركة “التمرد” التي يقودها زملاء لهم رفضوا أن يكونوا مجرد “ديكور”. وبدأ الأعضاء، الموضوعة أسماؤهم في الرتبة السادسة وما فوق بالمقاطعات الـ16، في الانسحاب إلى أحزاب أخرى، وفي أحسن الأحوالأكمل القراءة »
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