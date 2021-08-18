الأولى
“بيجيدي” يلعب ورقة المؤامرة
العثماني اتهم جهات ممولة وحسابات وهمية باستهداف الحزب بحملات شرسة اختار حزب العدالة والتنمية الهروب إلى الأمام، في محاولة للتقليل من حجم الحروب الداخلية وحجم الاستقالات في صفوفه، بتبني خطاب المظلومية، وإشهار ورقة المؤامرة التي تستهدف الحزب الإسلامي، عشية استحقاقات ثامن شتنبر. وعوض الاعتراف بتواضع الحصيلة الحكومية، والفشل فيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا