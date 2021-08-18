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فيديوهات تطيح بـ”بيدوفيل”
أطاحت عناصر الدرك الملكي بتزنيت، بـ”بيدوفيل” خمسيني، بعد تسرب مقطعي فيديو من هاتفه المحمول، يوثقان مغامرته الجنسية مع طفلة لا يتجاوز عمرها 10 سنوات، وإجبارها على التجرد من ملابسها لتصويرها عارية. وأحال الدرك الملكي المتهم على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بأكادير، أخيرا، الذي أمر بإيداعه السجن، بجناية هتك عرض طفلةأكمل القراءة »
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