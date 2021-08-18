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مغاربة بيننا وقلوبهم مع طالبان

منذ ساعة واحدة
انتشوا بـ “نصر مبارك” لنظام يحتقر المرأة ويكره الفن ويتحدث لغة “الكلاشينكوف”   فرح العديدون، عندنا، في المغرب، لاستيلاء حركة “طالبان” على أفغانستان من جديد. أحيا منظر الأجانب وهم يفرون في مطار كابول، بحثا عن طائرة تعود بهم إلى بلدانهم وأهاليهم، في نفوسهم، حلم دولة الخلافة، الذي طالما راودهم، دونأكمل القراءة »


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منذ ساعة واحدة
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