الأولى
تحت الدف
شرعت القنوات العمومية، في إطار “الكوطة” الممنوحة للأحزاب، في استدعاء من يمثلها لعرض الخطوط العريضة للبرامج الانتخابية والمرافعة عنها أمام مواطنين وباحثين وفعاليات من المجتمع المدني. وفي وقت كان منتظرا أن تستفيد بعض الأحزاب من دروس الماضي، وتغير منهجية التواصل واختيار “البروفايلات” المؤهلة لحمل الرسائل والدفاع عنها أمام رأي عامأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا