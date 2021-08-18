بانوراما
ملاءمة النص بالواقع
الإسلام والنساء والأسئلة المقلقة الحلقة الأخيرة تجاهل النصوص الفقهية لجوهرية العدل في القرآن أسقطها في أصولية اجتماعية أصدرت الباحثة أسماء المرابط، العضو السابق برابطة العلماء، والفقيهة المتخصصة في الشريعة والشؤون الدينية، كتابا بعنوان” الإسلام والنساء والأسئلة المقلقة”. الكتاب يعد مساهمة جادة في النقاش الفكري والمجتمعي، ينضاف إلى عدد من مؤلفاتهاأكمل القراءة »
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