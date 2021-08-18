وطنية
فدرالية اليسار تحرج “بيجيدي”
الحياني: تقديم الحصيلة من صميم التعاقد وتكريس المحاسبة قدم مستشارو فدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس الرباط ومقاطعة الرياض أكدال، حصيلة عملهم طيلة خمس سنوات، من التجربة الجماعية، من موقع المعارضة، في خطوة تعبر عن سلوك مواطناتي، يقوم على احترام الناخبين، الذين صوتوا لصالحهم في 2016. وأكد رفاق عمر بلافريج، الذينأكمل القراءة »
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