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زاهر في “ورا كل باب” بدأ الفنان أحمد زاهر تصوير المشاهد الأولى من مسلسل “ورا كل باب” للمخرج سميح النقاش. والمسلسل من إنتاج شركة «سينرجي»، وفكرة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، كما تدور الحكايات في إطار اجتماعي يناقشأكمل القراءة »
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