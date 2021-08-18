اذاعة وتلفزيون
“عندي حلم” في انتظار شفاء القادري
مازال فريق عمل البرنامج الجديد «عندي حلم” لاختيار المواهب الغنائية من إنتاج قناة “الأولى”، في انتظار شفاء السوبرانو سميرة القادري بعد إصابتها بفيروس كورونا لاستئناف تصوير باقي برايمات البرنامج. وتخضع حاليا الفنانة القادري للعلاج داخل منزلها، في انتظار السماح لها باستئناف أنشطتها الفنية واستكمال تصوير البرنامج الجديد، الذي أكدت مصادرأكمل القراءة »
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