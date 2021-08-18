الرياضة
رسالة رياضية: إفلاس أولمبي
انتهت الألعاب الأولمبية بطوكيو، وعادت الرياضة الوطنية بذهبية يتيمة لسفيان البقالي في 3 آلاف متر موانع، وفضيحة في الملاكمة، لكن ماذا بعد؟ أولا، الإخفاق ليس في هذه الحصيلة فقط، بل أيضا في أن أغلب الرياضيين الذين شاركوا لم يبلغوا المسابقات النهائية في تخصصاتهم، وأقصوا في مراحل التصفيات، ما يعني غيابأكمل القراءة »
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