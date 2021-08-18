الرياضة
كواليس الفرق
الوداد الرياضي رفض وليد الركراكي، مدرب الوداد الرياضي، مغادرة الإيفواري الشيخ كومارا، إلى حين التأكد من مستواه، رغم العروض الكثيرة التي توصل بها. وطلب كومارا مغادرة الوداد، قبل انطلاقة الاستعدادات للموسم المقبل، إلا أن تشبث الركراكي ببقاء كل اللاعبين، حال دون تحقيق رغبته. الرجاء الرياضي كشفت التحاليل المخبرية التي خضعتأكمل القراءة »
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