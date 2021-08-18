الرياضة
الحجوي مرشح لرئاسة العصبة
رئيس الجامعة طلب منه التراجع إلى الخلف استعدادا للمنصب الجديد يستعد حمزة الحجوي، الرئيس السابق للفتح الرياضي، لخلافة سعيد الناصري، في رئاسة العصبة الاحترافية لكرة القدم. وذكرت مصادر متطابقة أن فوزي لقجع، رئيس جامعة كرة القدم، قرر إحداث تغييرات في الهيأة المشرفة على المنافسة في مختلف الأقسام، وطلب من الحجويأكمل القراءة »
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