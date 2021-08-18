اذاعة وتلفزيون
“الهاكا” تصدر كتابا حول التعددية السياسية
يستعرض دور المقنن في تدبير التعبير التعددي في الإذاعات والقنوات التلفزية خلال الانتخابات أصدرت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري كتابا، باللغة العربية والأمازيغية والفرنسية، يستعرض دور المقنن في تدبير التعبير التعددي السياسي في الإذاعات والقنوات التلفزية خلال الفترات الانتخابية. ويسلط هذا الكتيب الضوء على القضايا التي تضعها الهيأة العليا فيأكمل القراءة »
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