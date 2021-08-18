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“هجرة المفاهيم” جديد البازعي
صدر حديثًا عن المركز الثقافي العربي، كتاب جديد بعنوان “هجرة المفاهيم: قراءات في تحولات الثقافة” للناقد الدكتور سعد البازعي. ويتناول الكتاب المفاهيم من حيث إنها رصد وتحليل يقفُ على انتقالاته عبر اللُّغات وزوايا الرؤية. ولكنّ الكتاب معنى أيضاً بما يتصل بتلك المفاهيم من تحولات ثقافية، تنتجُ أحياناً عن هجرة المفاهيمأكمل القراءة »
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