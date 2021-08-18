الرياضة
الانتخابات تجمد منحة وفاق آسفي
أصدر عامل إقليم آسفي قرارا، يقضي بوقف صرف منحة قدرها 12 مليونا، لفائدة وفاق آسفي لكرة القدم، إلى ما بعد الاستحقاقات الانتخابية لثامن شتنبر المقبل. ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن هذا القرار تسبب في مضاعفة المعاناة المالية للفريق، الذي كان ينتظر التوصل بهذه المنحة لصرف مجموعة من المستحقات الماليةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا