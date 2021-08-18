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حوادث

مصرع شاب بسد “الخروب” بالعرائش

منذ 3 دقائق
  لقي شاب عشريني مصرعه، السبت الماضي، غرقا بمياه حقينة سد “الخروب” بإقليم العرائش، بعد أن جرفته التيارات المائية نتيجة عدم إجادته للسباحة، أمام أعين أصدقائه الذين لم يستطيعوا مد يد المساعدة له. وبحسب معلومات حصلت عليها “الصباح”، فإن الهالك، المتحدر من دوار الخندق، توجه رفقة أبناء مدشره للاستجمام والسباحةأكمل القراءة »


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