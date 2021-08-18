وطنية
دراسة: 75% لا يشربون الخمر!
نفى 75 في المائة من المغاربة، استهلاكهم الكحول، أو معرفتهم بأحد يستهلكه، من عائلتهم أو مقربيهم، مقابل 21 في المائة فقط، أقروا أنهم يشربون الخمر، أو يعرفون أحدا من عائلة “شاربان”، في حين رفضت نسبة 3 في المائة الإجابة عن هذا السؤال المحرج بالنسبة إلى المغاربة، لأنه يدخل فيأكمل القراءة »
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