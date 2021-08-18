وطنية
الأحزاب تتطهر من “المتحورين”
أعضاء غرف خانوا التحالفات المسبقة وانخرطوا في عمليات بيع وشراء لتشكيل المكاتب وضعت أحزاب التحالف الثلاثي، المشكل من التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة البيضاء، لائحة سوداء للأعضاء الذين ثبتت في حقهم تصرفات تخل بأخلاق الانتماء الحزبي، وضبطوا في حالات «بيع وشراء» للأصوات. وتتلقى التنسيقيات الجهوية للأحزابأكمل القراءة »
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