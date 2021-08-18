حوادث
ارتفاع عدد ضحايا خمور مغشوشة
تمكنت السلطات الأمنية بالناظور، الأحد الماضي، من إيقاف تسعة متهمين ببيع مواد مسمومة وتسويقها لمجموعة من الأشخاص على أنها خمور، ما أدى إلى وفاة ما لا يقل عن عشرة ضحايا بالعديد من جماعات الإقليم. ووضع الموقوفون تحت تدابير الحراسة النظرية، في إطار البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.أكمل القراءة »
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