وطنية
“بيجيديون” بآسفي في أحضان الحصان
بعثرت استقالة 45 عضوا بحزب العدالة والتنمية، نهاية الاسبوع الماضي، أوراق “بيجيدي” وأدخلته دوامة الشك، بعدما فقد مجموعة من الأطر والكوادر الانتخابية التي تتمتع بقاعدة شعبية واسعة. وبرر الأعضاء الموقعون على الاستقالة سبب ذلك، إلى مشاكل تنظيمية، في وقت خرجت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بآسفي، ببلاغ حاولت منأكمل القراءة »
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