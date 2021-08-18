الرياضة
أمرابط بالدوري اليوناني
اختار الدولي المغربي نور الدين أمرابط، أيك أثينا اليوناني، لاستكمال مسيرته الكروية، بعد رحيله عن النصر السعودي، نهاية الموسم الرياضي الماضي. وقدم الفريق اليوناني، لاعبه الجديد، أول أمس (الاثنين)، إذ وقع على عقد يمتد إلى 2023. ويبلغ أمرابط من العمر 34 سنة، وسبق له اللعب في إيندهوفن وأومنيوورد وفينلو بهولندا،أكمل القراءة »
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