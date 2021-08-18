وطنية
لشكر: طموحنا الرتبة الثالثة
الحزب غطى جميع دوائر البرلمان و 60 في المائة من الدوائر الجماعية أكد إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي أن طموح الحزب، هو احتلال موضع ضمن الرتب الثلاث الأولى في الاستحقاقات المقبلة. وأوضح لشكر خلال تقديم البرنامج الانتخابي لحزبه صباح أول أمس (الاثنين) بالرباط، أن المواطن هو من سيحسمأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا