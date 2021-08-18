الرياضة
جدران: البطولة تسير بسرعتين
مدرب الشمال القطري قال لـ «الصباح» إنه هاجر من أجل تأكيد مكانته قال الإطار الوطني هشام جدران، مدرب الشمال القطري، إن البطولة الوطنية تسير بوتيرتين مختلفتين، بين ما تنجزه الجامعة وما تقدمه الأندية. وأرجع جدران في حوار مع «الصباح»، هجرته إلى الخليج للبحث عن فضاء مناسب لمواصلة مسيرته التدريبية، بعدأكمل القراءة »
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