حوادث
حجز أطنان من “الشيرا” بالجديدة
كشفت مصادر عليمة ل «الصباح» أن دورية مشتركة مشكلة بين السلطات المحلية بقيادة أولاد بوعزيز الشمالية والدرك الملكي بساحل إقليم الجديدة داخل النفوذ الترابي لجماعة مولاي عبد الله، تمكنت من إحباط محاولة تهريب 6 أطنان من مخدر الشيرا عبر أحد المسالك البحرية الموجودة قرب ميناء الجرف الأصفر بإقليم الجديدة. وأضافتأكمل القراءة »
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