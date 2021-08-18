وطنية
بنسعيد يدعو لتجنب المعارك مع رفاق الفدرالية
دعا محمد بنسعيد أيت يدر، الزعيم القيادي في الحزب الاشتراكي الموحد، إلى التصويت على رمز “الشمعة”، باعتباره رمز الأمل في مغرب متقدم وآمن وموحد”، وعدم الدخول في معارك مع من أسماهم “الرفاق الذين كنا نستعد بصدق للتوحيد معهم”، وتمييز الخصوم الحقيقيين. وأكد بنسعيد، في الرسالة التي وجهها إلى المجلس الوطني،أكمل القراءة »
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