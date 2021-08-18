fbpx
الرياضة

جدل بسبب اللائحة الإفريقية للرجاء

منذ ساعتين
الفتح قرر الاحتفاظ بالزرهوني وطنجة يرفض تسريح حمودان لم تنتظر جماهير الرجاء الرياضي طويلا، بعد إعلان النادي عن اللائحة الإفريقية المشاركة في عصبة أبطال إفريقيا، لتنتقد بشدة الأسماء التي جاءت فيها، معتبرة أنها غير كافية للمنافسة على اللقب. وانتقدت الجماهير الخضراء بعض الأسماء الموجودة في اللائحة، في ظل غياب اللاعبينأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ ساعتين
زر الذهاب إلى الأعلى