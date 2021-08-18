الرياضة
جدل بسبب اللائحة الإفريقية للرجاء
الفتح قرر الاحتفاظ بالزرهوني وطنجة يرفض تسريح حمودان لم تنتظر جماهير الرجاء الرياضي طويلا، بعد إعلان النادي عن اللائحة الإفريقية المشاركة في عصبة أبطال إفريقيا، لتنتقد بشدة الأسماء التي جاءت فيها، معتبرة أنها غير كافية للمنافسة على اللقب. وانتقدت الجماهير الخضراء بعض الأسماء الموجودة في اللائحة، في ظل غياب اللاعبينأكمل القراءة »
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