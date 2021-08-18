الرياضة
فريقان أجنبيان بدوري النتيفي
يشارك فريقان أجنبيان، يرجح أن يكونا من إفريقيا، في النسخة المقبلة من دوري أحمد النتيفي الذي يحتضنه على غير العادة، الملعب البلدي ببركان. ويستعد الراسينغ البيضاوي (الراك) لتنظيم نسخته 33 للدوري الوطني بمشاركة أربعة فرق مغربية إلى جانب فريقين أجنبيين، تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. وسيمثل المغرب فيأكمل القراءة »
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