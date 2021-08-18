حوادث
غرق طفلين في قناة للماء
انزلق الضحية الأول في الماء وحاول صديقه إنقاذه فلقيا مصرعهما لقي طفلان مصرعهما غرقا بالقناة المائية بجماعة ارفالة التابعة لإقليم أزيلال، منتصف الأسبوع الماضي، بعد أن زلت قدم أحدهما الذي اعتاد الاستفادة من كميات من الماء وإرواء عطشه بالنزول إلى القناة، أملا في تلطيف حرارة جسمه، سيما بعد ارتفاع درجةأكمل القراءة »
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