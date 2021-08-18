الرياضة
الجامعة تنهي جدل عدد الأندية
اللجنة الخماسية رفضت المقترح وأكدت صعوبة الأمر ورفعت تقريرها حسمت اللجنة الخماسية التي شكلتها جامعة كرة القدم، لدراسة موضوع رفع عدد أندية القسم الممتاز، إذ أقرت بصعوبة الأمر الموسم المقبل. ورفعت اللجنة الخماسية تقريرا مفصلا للجامعة، تشرح فيه الصعوبات التي تواجه رفع عدد الأندية في القسم الممتاز، بداية بالاستحقاقات الدوليةأكمل القراءة »
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