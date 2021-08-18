حوادث
حجز 4600 “قرقوبية” بالفنيدق
أطاحت الشرطة القضائية بالفنيدق، أخيرا، شخصا للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية. وتولى التحقيق مع المتهم المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، قبل أن يحال على النيابة العامة، التي قررت متابعته في حالة اعتقال بتهم الاتجار الدولي في المخدرات. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المتهمأكمل القراءة »
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