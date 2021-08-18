الرياضة
دياكيتي يؤرق وجدة
طالب بمستحقاته قبل التجديد والفريق وقع مع الليبي العبيدي علمت «الصباح» من مصدر مقرب من اللاعب لامين دياكيتي، أن هذا الأخير في عطلة بمسقط رأسه بكوت ديفوار رفقه عائلته، وأنه مازال لم يوقع عقد انتقاله لمولودية وجدة، وأن وكيل أعماله هو من يقوم مقامه بخصوص تجديد العقد، إذ يطالب بباقيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا