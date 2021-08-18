الرياضة
استقبال الأبطال لسلة الكوكب
فريق الإناث فاز بالازدواجية والرئيس يدق ناقوس الخطر خص جمهور الكوكب المراكشي، فريق إناث كرة السلة، باستقبال حاشد، بعد عودتهن إلى مراكش متوجات بلقب كأس العرش، محققات بذلك الازدواجية، بعد أن توجن قبل أسبوع، بلقب البطولة. ووجدت بعثة الفريق، لدى وصولها إلى باب قاعة الزرقطوني، مجموعة كبيرة من عناصر ألتراسأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا