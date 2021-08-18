الرياضة
اللمطي يصدم الزمامرة
رفض تمديد عقده مع الفريق الدكالي وفضل خوض تجربة جديدة بالمولودية اختار اللاعب سعد اللمطي خوض تجربة جديدة في مساره الكروي، بالتوقيع لمولودية وجدة، بعدما رفض تمديد عقده مع نهضة الزمامرة. وأعلن المكتب المسير للفريق الوجدي تعاقده مع اللاعب، مساء أول أمس (الاثنين)، لمدة موسم واحد قابل للتجديد. ويعتبر اللمطي،أكمل القراءة »
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