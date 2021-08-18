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الرياضة

كورونا يخترق أولمبيك آسفي

منذ ساعتين
إصابة لاعبين بالفيروس وغيابات كبيرة في أول حصة تدريبية عاد فيروس كورونا إلى الظهور في صفوف لاعبي أولمبيك آسفي، بعدما تأكدت إصابة لاعبين. وكشفت التحاليل المخبرية التي خضع لها اللاعبون مساء السبت الماضي حالتين إيجابيتين، بعد التوصل بالنتائج أول أمس (الاثنين). وقال مصدر مسؤول إن اللاعبين المصابين عادا من معسكرأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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