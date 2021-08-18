حوادث
الاتجار في المفرقعات يطيح بامرأة
يقظة أمن مولاي رشيد مكنت من ضبطها في حالة تلبس وأبحاث لإيقاف باقي المتورطين وضعت عناصر الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن مولاي رشيد بالبيضاء، أخيرا، حدا لأنشطة إجرامية بطلتها امرأة تبلغ من العمر 46 سنة، متورطة في حيازة وترويج المفرقعات والشهب النارية. وحسب مصادر «الصباح»، فإن المعلومات الأولية للبحث،أكمل القراءة »
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